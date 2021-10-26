Le Figaro: войну против Запада ведет не Россия

Париж, 26 октября. Престиж Запада неуклонно падает, могущество Китая растет, а начало и ведение войны против ЕС и США вовсе не за Россией. Об этом заявил историк Александр дель Валле.

После завершения холодной войны США посчитали, что наступила глобализация англосаксов и их политической модели. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

«Они злоупотребили своей властью, нарушили заключенное с Россией соглашение о нерасширении НАТО на восток, дестабилизировали Балканы», — отметил автор.

Он добавил, что Белый дом перевернул с ног на голову Грузию и Украину за счет цветных революций. На их же совести хаос, который наступил в Ираке. Вашингтон недооценил мощь Китая и переоценил собственные мощности.

«Этот новый Китай готовит свое мировое господство с целью потеснить на этом мировом троне Америку. Вот он выигрывает больше всех», — подчеркнул дель Валле.

Журналист издания Le Figaro поинтересовался у историка, может ли вновь начаться война? Обычно вооруженные конфликты подобного уровня начинались именно на Западе.

«Война против Запада и на Западе уже началась. Но ведет ее не Россия, а исламисты. А гражданская война в Украине создает опасность конфликта между НАТО и Россией», — резюмировал Александр.

Ранее политический аналитик из Венгрии Миклош Кевехази заявил, что президент России Владимир Путин профессионально поставил диагноз всему западному миру. Он все чаще придерживается извращенного курса, который слепо называют либеральными свободами.