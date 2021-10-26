Более 20 лесных пожаров потушили в России за сутки

Москва, 26 октября. Специалисты за сутки ликвидировали в российских регионах лесные пожары площадью 1563 га, тушение возгораний продолжается на площади 1764 га, сообщили в федеральной Авиалесоохране.

Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за минувшие сутки 25 октября лесопожарные силы России ликвидировали 22 лесных пожара общей площадью 1563 га. Пока не потушены еще 17 возгораний.

«На 00:00 мск 26 октября 2021 г. на территории Российской Федерации действовало 17 лесных пожаров на площади 1 764 га, по которым проводились работы по активному тушению», — цитирует пресс-службу федеральной Авиалесоохраны ТАСС.

В Хабаровском крае на землях лесного фонда зафиксировано пять пожаров на площади 1293 га, в заповеднике «Джугджурский» возгорание отмечено на площади 220 га. Кроме того, два пожара зафиксировано в Приморском крае, четыре – в Свердловской области и пять — в Еврейской автономной области.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что большинство лесных пожаров в России случаются по вине человека. Антропогенный фактор в этом году привел к лесным пожарам в 66% случаев, на долю природных явлений пришлось 34%.