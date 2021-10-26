Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 03:56
03:43
Общество
Диетолог Королева назвала норму шоколада для поднятия настроения
03:34
Политика
Le Figaro: войну против Запада ведет не Россия
03:34
Происшествия
Более 20 лесных пожаров потушили в России за сутки
03:34
Общество
Читатели Хуаньцю шибао высмеяли японцев в ситуации с проходом кораблей из России и Китая
03:34
Происшествия
Взорвавшуюся в Набережных Челнах квартиру отключили от газа в 2010 году
03:09
Экономика
Стоимость компании Tesla превысила триллион долларов
03:08
Политика
Читатели Haber7 поддержали Эрдогана в ситуации с высылкой послов США и ЕС из Турции
03:05
Происшествия
СВУ взорвалось перед колонной российской военной полиции в Сирии
02:52
Политика
Россия выступила за отмену размещения ракет средней и меньшей дальности по всему миру
02:45
Экономика
Подключение «Мира» к Google Pay не займет у банков много времени
Все новости

Более 20 лесных пожаров потушили в России за сутки
Происшествия
Более 20 лесных пожаров потушили в России за сутки
vk.com  /  Комитет по природным ресурсам

Москва, 26 октября. Специалисты за сутки ликвидировали в российских регионах лесные пожары площадью 1563 га, тушение возгораний продолжается на площади 1764 га, сообщили в федеральной Авиалесоохране.

Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за минувшие сутки 25 октября лесопожарные силы России ликвидировали 22 лесных пожара общей площадью 1563 га. Пока не потушены еще 17 возгораний.

«На 00:00 мск 26 октября 2021 г. на территории Российской Федерации действовало 17 лесных пожаров на площади 1 764 га, по которым проводились работы по активному тушению», — цитирует пресс-службу федеральной Авиалесоохраны ТАСС.

В Хабаровском крае на землях лесного фонда зафиксировано пять пожаров на площади 1293 га, в заповеднике «Джугджурский» возгорание отмечено на площади 220 га. Кроме того, два пожара зафиксировано в Приморском крае, четыре – в Свердловской области и пять — в Еврейской автономной области.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что большинство лесных пожаров в России случаются по вине человека. Антропогенный фактор в этом году привел к лесным пожарам в 66% случаев, на долю природных явлений пришлось 34%.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Более 20 лесных пожаров потушили в России за сутки
хабаровский край лесные пожары Авиалесоохрана
Комментировать