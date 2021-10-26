Читатели Хуаньцю шибао высмеяли японцев в ситуации с проходом кораблей из России и Китая

Пекин, 26 октября. Военно-морские силы России и Китая провели первый совместный проход в водах западной части Тихого океана и обошли японские острова, что вызвало бурную реакцию со стороны Токио и Вашингтона.

Японские СМИ возмутились и заявили, что это была беспрецедентная провокация. Однако жители КНР, читающие Хуаньцю шибао, имеют иное мнение.

«Маленькая Япония слишком высокомерна, чтобы внимательно посмотреть на саму себя! Китайско-российский совместный круиз является прекрасной демонстрацией для всех грабителей, бросающих вызов миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе!» — отметил Пользователь_Хуаньцю_arn83p.

Читатель F2dcHU подчеркнул, что Япония и США сами постоянно влезают на чужие территории на свое усмотрение. При этом они умудряются возмущаться, когда с ними аналогично поступают Москва и Пекин.

«Я надеюсь, что подобные действия Китая и России станут нормой в будущем, и масштабы деятельности не будут ограничиваться нашей фиксированной морской акваторией, а должны быть расширены до стратегических глубин, таких как Тихий океан и Мексиканский залив!» — заявил Ши Цзяншуй.

Один из пользователей заявил, что в следующий раз Поднебесной стоит появиться в водах Мексиканского залива и у побережья границ США. Это поможет скорректировать поведение американцев.

«Провокация, провокация… Разве ты, Япония, сама постоянно не провоцируешь Россию и Китай?» — поинтересовался Олененок летит в снег.

Ранее читатели Yahoo News Japan рассказали, что проход российско-китайской группировки боевых кораблей через проливы Цугару и Осуми можно расценивать как опасный сигнал для Японии. Они считают, что союз РФ и КНР продемонстрировал Токио свою готовность к совместным действия в случае начала войны.