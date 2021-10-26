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Стоимость компании Tesla превысила триллион долларов

  /   Обновлено: 26 октября 2021 03:09
Экономика
Стоимость компании Tesla превысила триллион долларов
tesla.com  /  Tesla

Пало-Альто, 26 октября. Рыночная стоимость компании Tesla, одним из основателей которой является Илон Маск, достигла триллиона долларов по результатам торгов на фондовой бирже Нью-Йорка, следует из данных холдинга.

Причиной этому стал резкий взлет акций, который спровоцировала сделка с Hertz Global Holdings Inc. Компания заказала 100 тысяч электромобилей. В связи с этим рост стоимости акций увеличился на девять процентов. Для достижения такого результата компании понадобилось 18 лет.

Несмотря на подобные внушительные результаты до лидирующих позиций на рынке компании Илона Маска еще далеко. Первое место за собой все еще держит Apple, стоимость которой 2,46 триллиона долларов. За ней идет Microsoft с 2,3 триллиона.

Tesla тем временем увеличивает стоимость своих электрокаров. Цена на самые дорогие модели Model S и Model X выросла на 5 тысяч долларов.

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tesla рыночная стоимость 1 триллион
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