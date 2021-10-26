Читатели Haber7 поддержали Эрдогана в ситуации с высылкой послов США и ЕС из Турции

Анкара, 26 октября. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил десять иностранных послов персонами нон грата после того как они призвали освободить правозащитника и бизнесмена Османа Кавалу.

Турецкий лидер назвал общественника филиалом инвестора Джорджа Сороса, а просьба дипломатов ЕС и США — бесстыдство. Читатели издания Haber7 высказали свое мнение на эту тему.

«Пусть немедленно будут объявлены персонами нон грата», — сказал Явуз-02.

Пользователь мехмет призвал внимательно следить за послами. Он считает, что правительству необходимо «сделать то, что нужно».

«По какому праву эти люди вмешиваются в наши внутренние дела? Турция может вмешиваться в их внутренние дела? Просто невероятно», — поинтересовался Хамди.

Читатель Явуз отметил, что это было правильное решение. Шантажисты не должны ходить по землям Турции. Те, кто действуют против ее интересов, должны быть наказаны.

«Задача посла состоит не в том, чтобы вмешиваться во внутренние дела страны, в которой он находится», — подчеркнул деде коркут.

Ранее читатели Haber7 согласились с президентом России Владимиром Путиным относительно его мнения об Эрдогане. Российский лидер назвал своего коллегу из Анкары хорошим аналитиком.