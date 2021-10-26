Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 03:55
03:43
Общество
Диетолог Королева назвала норму шоколада для поднятия настроения
03:34
Политика
Le Figaro: войну против Запада ведет не Россия
03:34
Происшествия
Более 20 лесных пожаров потушили в России за сутки
03:34
Общество
Читатели Хуаньцю шибао высмеяли японцев в ситуации с проходом кораблей из России и Китая
03:34
Происшествия
Взорвавшуюся в Набережных Челнах квартиру отключили от газа в 2010 году
03:09
Экономика
Стоимость компании Tesla превысила триллион долларов
03:08
Политика
Читатели Haber7 поддержали Эрдогана в ситуации с высылкой послов США и ЕС из Турции
03:05
Происшествия
СВУ взорвалось перед колонной российской военной полиции в Сирии
02:52
Политика
Россия выступила за отмену размещения ракет средней и меньшей дальности по всему миру
02:45
Экономика
Подключение «Мира» к Google Pay не займет у банков много времени
Все новости

Читатели Haber7 поддержали Эрдогана в ситуации с высылкой послов США и ЕС из Турции
Политика
Читатели Haber7 поддержали Эрдогана в ситуации с высылкой послов США и ЕС из Турции
ФБА «Экономика сегодня»

Анкара, 26 октября. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил десять иностранных послов персонами нон грата после того как они призвали освободить правозащитника и бизнесмена Османа Кавалу.

Турецкий лидер назвал общественника филиалом инвестора Джорджа Сороса, а просьба дипломатов ЕС и США — бесстыдство. Читатели издания Haber7 высказали свое мнение на эту тему.

«Пусть немедленно будут объявлены персонами нон грата», — сказал Явуз-02.

Пользователь мехмет призвал внимательно следить за послами. Он считает, что правительству необходимо «сделать то, что нужно».

«По какому праву эти люди вмешиваются в наши внутренние дела? Турция может вмешиваться в их внутренние дела? Просто невероятно», — поинтересовался Хамди.

Читатель Явуз отметил, что это было правильное решение. Шантажисты не должны ходить по землям Турции. Те, кто действуют против ее интересов, должны быть наказаны.

«Задача посла состоит не в том, чтобы вмешиваться во внутренние дела страны, в которой он находится», — подчеркнул деде коркут.

Ранее читатели Haber7 согласились с президентом России Владимиром Путиным относительно его мнения об Эрдогане. Российский лидер назвал своего коллегу из Анкары хорошим аналитиком.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Читатели Haber7 поддержали Эрдогана в ситуации с высылкой послов США и ЕС из Турции
сша турция эрдоган ес послы
Комментировать