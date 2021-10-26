СВУ взорвалось перед колонной российской военной полиции в Сирии

Дамаск, 26 октября. Перед колонной российских военных в Сирии при патрулировании трассы взорвалось СВУ.

В ходе инцидента никто не пострадал. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Сегодня в 08:55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Деръа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства», — заявил Кулить.

Ранее были зафиксированы в Идлибской зоне деэскалации в Сирии десять обстрелов со стороны боевиков «Джебхат ан-Нусра»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). По имеющейся информации, в провинции Идлиб зарегистрировано три обстрела, в Алеппо — пять. Еще два раза режим тишины был нарушен боевиками в Латакии.

1 Организация запрещена на территории РФ.