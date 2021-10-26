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Россия выступила за отмену размещения ракет средней и меньшей дальности по всему миру
Политика
Россия выступила за отмену размещения ракет средней и меньшей дальности по всему миру
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 октября. Россия выступает за предотвращение размещения ракет средней и меньше дальности (РСМД) по всему миру. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Информация об этом появилась в заявлении российской дипмиссии в Facebook. Также Антонов сообщил, что Москва выступает против гонки таких вооружений.

По его словам, предстоит непростой разговор по поводу размещения РСМД по всему миру. В настоящее время Россию не устраивает положение дело в этой области.

Также он сообщил, что диалог по стратстабильности между Москвой и Вашингтоном развивается в правильном направлении и носит предметный характер. Посол упомянул, что Россия намерена поднять вопрос о взаимосвязи между стратегическими и оборонительными вооружениями с США. Антонов подчеркнул, что условием для обсуждения России и США тактического ядерного оружия является вывод американцами своих систем из Европы.

Ранее российский политолог Ростислав Ищенко заявил, что США не нужна открытая война с Россией, они хотят победить ее без конфликта.

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