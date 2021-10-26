Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 03:55
03:43
Общество
Диетолог Королева назвала норму шоколада для поднятия настроения
03:34
Политика
Le Figaro: войну против Запада ведет не Россия
03:34
Происшествия
Более 20 лесных пожаров потушили в России за сутки
03:34
Общество
Читатели Хуаньцю шибао высмеяли японцев в ситуации с проходом кораблей из России и Китая
03:34
Происшествия
Взорвавшуюся в Набережных Челнах квартиру отключили от газа в 2010 году
03:09
Экономика
Стоимость компании Tesla превысила триллион долларов
03:08
Политика
Читатели Haber7 поддержали Эрдогана в ситуации с высылкой послов США и ЕС из Турции
03:05
Происшествия
СВУ взорвалось перед колонной российской военной полиции в Сирии
02:52
Политика
Россия выступила за отмену размещения ракет средней и меньшей дальности по всему миру
02:45
Экономика
Подключение «Мира» к Google Pay не займет у банков много времени
Все новости

Подключение «Мира» к Google Pay не займет у банков много времени
Экономика
Подключение «Мира» к Google Pay не займет у банков много времени
Пресс-служба АО «НСПК»

Москва, 26 октября. Подключение платежной системы «Мир» к Google Pay не займет у российских банков много времени, считает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

В середине октября стало известно о планах ряда крупных российских банков начать подготовку к подключению карт «Мир» к Google Pay. Шуст напомнил, что платежная система недавно подключилась к Apple Pay, а с Samsung Pay работает уже давно. Поэтому подключение «Мира» к Google Pay вряд ли займет существенное время.

«Что касается привлечения аудитории, то это еще один важный шаг на сближение функциональности карт «Мир» и карт международных платежных систем», — подчеркнул Шуст в беседе с РИА Новости.

По мнению аналитика, это будет выгодно как платежной системе, так и кредитным организациям. Банки смогут выпускать виртуальные карты, чтобы предоставить клиентам полноценный платежный инструмент, снизив затраты на эмиссию и логистику, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что платежная система «Мир» изменит технологические детали возврата средств по операциям, предполагающим начисление электронных чаевых и снятие наличных в магазинах с покупкой. С 26 октября клиенты получат возможность вернуть деньги за основную часть платежа, но оставить неизменной сумму выданных наличных или чаевых.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Подключение «Мира» к Google Pay не займет у банков много времени
мир банки google pay
Комментировать