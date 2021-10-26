Подключение «Мира» к Google Pay не займет у банков много времени

Москва, 26 октября. Подключение платежной системы «Мир» к Google Pay не займет у российских банков много времени, считает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

В середине октября стало известно о планах ряда крупных российских банков начать подготовку к подключению карт «Мир» к Google Pay. Шуст напомнил, что платежная система недавно подключилась к Apple Pay, а с Samsung Pay работает уже давно. Поэтому подключение «Мира» к Google Pay вряд ли займет существенное время.

«Что касается привлечения аудитории, то это еще один важный шаг на сближение функциональности карт «Мир» и карт международных платежных систем», — подчеркнул Шуст в беседе с РИА Новости.

По мнению аналитика, это будет выгодно как платежной системе, так и кредитным организациям. Банки смогут выпускать виртуальные карты, чтобы предоставить клиентам полноценный платежный инструмент, снизив затраты на эмиссию и логистику, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что платежная система «Мир» изменит технологические детали возврата средств по операциям, предполагающим начисление электронных чаевых и снятие наличных в магазинах с покупкой. С 26 октября клиенты получат возможность вернуть деньги за основную часть платежа, но оставить неизменной сумму выданных наличных или чаевых.