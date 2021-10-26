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Американского писателя Адамса возмутили пустые полки магазинов в США
Общество
Американского писателя Адамса возмутили пустые полки магазинов в США
Global Look Press  /  Bruce Cotler / Keystone Press Agency

Вашингтон, 26 октября. Американский писатель и активный сторонник президента США Дональда Трампа Ник Адамс удивился тому, что полки американских магазинов опустели, как в СССР.

Противники действующего главы государства Джо Байдена часто критикуют экономическую политику его администрации. В том числе в соцсетях зачастую публикуют фотографии пустых магазинов, сопровождая посты хэштегом с обвинениями в адрес Байдена. Адамс высказал свое недовольство в Twitter.

«Я вышел за покупками, а тут пустые полки в магазине! Мы в Советском Союзе или в Америке?!» — написал Адамс.

Ранее Минфин США сообщил, что дефицит федерального бюджета США в 2021 финансовом году достиг 2,8 триллиона долларов. По данным ведомства, дефицит в этом году был на 360 млрд ниже, чем в прошлом, когда он достигал 3,1 трлн долларов — самого высокого показателя за всю историю.

Между тем, рейтинг Байдена за последнее время сильно снизился, сообщают американские СМИ. Для простых американцев это означает, что страна возвращается в нормальное русло, отметили в CNN.

Опрос Института Гэллапа говорит, что рейтинг главы государства составляет 42%, а эксперты из Квиннипэкского университета — 37%. Одной из причин стали экономические проблемы в США, связанные с пандемией.

Теперь американцы стали вновь ставить экономику на первый план, но Байден этими вопросами в полной мере не занимается, из-за этого падает рейтинг. Кроме того, американцы считают, что президент недостаточно интересуется инфляцией и высокими ценами. В основном Байден занимается проблемами инфраструктуры, но американцев это как раз не сильно беспокоит. Аналогичная ситуация с вопросом изменения климата, заключают журналисты.

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