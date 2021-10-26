Два человека стали жертвами стрельбы в торговом центре в штате Айдахо

Вашингтон, 26 октября. Два человека убиты, шесть получили ранения в результате стрельбы в торговом центре города Бойсе (штат Айдахо, США). Об этом в понедельник в Twitter сообщило полицейское управление города.

Инцидент произошел на улице Норт-Милуоки. По данным правоохранительных органов, среди пострадавших есть полицейский. В связи с происшествием полицейские задержали одного человека. Однако в правоохранительных органах не уточнили, идет ли речь о стрелке.

Полиция призвала граждан избегать района, в котором произошла стрельба. На месте происшествия продолжают работать специалисты.

Ранее один человек погиб и семь получили ранения в результате стрельбы на студенческой вечеринке в американском штате Джорджия. Инцидент произошел неподалеку от университета в городе Форт-Вэлли. Нескольких пострадавших с места происшествия доставили в больницы.