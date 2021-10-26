Длительные перебои с отоплением дают право требовать перерасчет услуг ЖКХ

Москва, 26 октября. Перебои в отоплении не могут превышать суммарно период в 24 часа в месяц и длиться более 16 часов подряд, если при этом температура в жилых помещениях не опускается ниже 12 градусов.

Более восьми часов запрещено отключать, если температура опустилась ниже 12 градусов, но держится выше десяти градусов и четыре часа, рассказал гендиректор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко. Если же случаются более частые и длительные отопления, то россиянин вправе потребовать перерасчет суммы за услуги ЖКХ. За каждый час отключения отопления или его ненадлежащей работы полагается снижение оплаты на 0,15%, подчеркнул специалист в беседе с «Прайм».

«Более того, в таком же размере идет снижение оплаты за каждый градус отклонения от допустимой нормы», — отметил он.

В результате может «накапать» внушительная сумма. Управляющей компании будет крайне выгодно заняться этой проблемой и нормализовать отопление в квартире, заключил эксперт.

Возможно, россияне столкнутся с ростом цен за услуги ЖКХ. Некоторые эксперты полагают, что анонсированная вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным реформа негативно отразится на стоимости электроэнергии и тепла в домах граждан.