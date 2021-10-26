Иммунолог Болибок назвал вакцинацию самым надежным способом защиты от штамма «Дельта»

Москва, 26 октября. Индийский штамм «Дельта» доминирует сейчас во всем мире, включая Россию. Защититься от него можно пройдя вакцинацию, считает врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Для заражения коронавирусом штамма «Дельта» нужно в четыре раза меньше вируса, чем первоначального вида, заявил специалист. Заболеть уханьской разновидностью инфекции можно пройдя мимо кашляющего больного, а сейчас человек может заразиться, если мимо пройдет заболевший без маски. Об этом информирует радио Sputnik.

Вакцина почти на 100% защищает от летальных исходов в случае заболевания, заявил иммунолог. По его словам, вакцина спасает от тяжелого течения болезни, а российский препарат «Спутник V» на более 90% защищает от заражения коронавирусом.

Президент России Владимир Путин ранее призвал соотечественников пройти вакцинацию от коронавируса. Он подчеркнул, что только вакцина может снизить риск заболевания и тяжелых последствий.