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Рубль останется одной из самых привлекательных валют из-за высокой ставки ЦБ
Экономика
Рубль останется одной из самых привлекательных валют из-за высокой ставки ЦБ
pixabay.com

Москва, 26 октября. Рубль останется одной из самых привлекательных и высокодоходных валют в мире из-за ставки российского Центробанка, которая останется высокой в 2022 году, заявил ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

При этом, если сбудутся прогнозы на замедление темпов роста цен, то рубль войдет в полосу роста реальной доходности, полагает Кочетков. То есть инфляция будет ниже ставки, рассказал специалист в беседе с «Прайм».

«Таким образом, внутренние условия денежной политики явно способствуют укреплению рубля», — говорит аналитик.

Также нужно учитывать, что российский экспорт богат не только нефтью, но и газом, металлами, удобрениями и сельскохозяйственной продукцией. Поэтому незначительный спад сырьевых цен, по мнению эксперта, тоже вряд ли окажет какое-то значительное негативное воздействие на рубль. Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что хранит сбережения в рублях из-за своих внутренних убеждений.

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