Заключение пари поможет Овнам побороть зависимость от сигарет

Москва, 26 октября. Не у каждого получается избавиться от такой вредной привычки, как курение. Астрологи видят причину этого в неправильном подходе к уходу от зависимости.

Овнам, считают они, поможет их собственная гордость. Чтобы бросить курить, представителям этого знака необходимо заключить пари. В попытке доказать другим свою выдержку Овны смогут сделать все, что угодно. Тельцам же поможет их экономность. Этим знакам стоит лишь посчитать траты на сигареты, что в момент избавит их от зависимости, передает Пятый канал.

Близнецы очень часто поддаются чужому влиянию, поэтому для них самым верным способом будет ограничение контактов с курильщиками. Ракам же необходимо определить выгоду избавления от привычки.

Львам стоит углубиться в медицину и понять, как повлияет на их внешность и здоровье сигареты, а Девам стоит просто уменьшать дозу никотина с каждым днем. Весам не составит трудности просто себя ограничить, а Скорпионам поможет новое хобби, которое отвлечет их от желания выкурить сигарету.

Стрельцам будет необходимо взвесить все за и против. Козерогам стоит почитать статистику заболеваемости и смертности. Водолеям нужно понять негативные стороны курения и сопутствующие ограничения. Рыбам же лучше обратиться за помощью и поддержкой к друзьям, так как собственной силы воли им не достает.

В скором времени помогать избавиться от зависимости будет и государство. Программу, распознающую факты курения, планируют внедрить в уличные видеокамеры.