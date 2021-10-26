Бизнес раскритиковал проект Минстроя о стратегии развития ЖКХ до 2030 года

Москва, 26 октября. Бизнес не оценил проект стратегии развития ЖКХ до 2030 года, который разработал Минстрой. Об этом сообщается в письме главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

Проект нуждается в серьезной доработке. Письмо было направлено в адрес заместителя главы Минстроя Светланы Ивановой. Стратегия документа подразумевает целевые темпы замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении. Показатели должны находиться на уровне 2% ежегодно в период с 2020 года по 2023 год и 3% с 2023 года, передают «Известия».

Бизнес уверен, что такие темпы не позволят предотвратить дальнейшую деградацию инфраструктуры теплоснабжения в России. В РСПП считают, что минимальный темп обновления теплосетей должен быть 5% в ближайшие десять лет. Такие показатели были предложены учитывая износ теплосетей на 60-80%.

Ранее комиссия общественного совета при Минстрое по проектному финансированию попросила Банк России смягчить требования к условиям проектного финансирования для застройщиков.