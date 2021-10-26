Госдума планирует рассмотреть отмену техосмотра в России в ноябре

Москва, 26 октября. Госдума планирует рассмотреть законопроект об отмене обязательного техосмотра (ТО) автомобилей в ноябре, после периода нерабочих дней, сообщили в профильном думском комитете.

Соответствующий законопроект могут рассмотреть в нижней палате российского парламента после завершения периода нерабочих дней. Инициатива предполагает отмену обязательного ТО для принадлежащих физическим лицам легковых автомобилей и мотоциклов.

Законопроект поддерживают в большинстве фракций Госдумы. Парламентарии считают, что россияне положительно воспримут значительную экономию средств на техосмотре, сообщают «Известия».

Ранее в России освободили от обязательного прохождения технического осмотра в текущем году легковые авто, прицепы, полуприцепы, мототранспорт и грузовики с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны младше четырех лет. Возраст рассчитывается календарно: так, если автомобиль выпущен в ноябре 2017 года, то он продолжает считаться четырехлетним.