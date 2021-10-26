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Нерабочие дни стартовали в шести регионах России

  /   Обновлено: 26 октября 2021 00:38
Общество
Нерабочие дни стартовали в шести регионах России
pixabay.com

Москва, 26 октября. Президент России Владимир Путин поручил губернаторам регионов и Роспотребнадзору усилить контроль за соблюдением ограничений, в частности, за запретом на мероприятия и работу общепита с 23:00 до 6:00. Власти каждого региона выполняют поручение по-разному.

В частности, в Нижегородской области, которая «на выходных» уже с понедельника, продолжают функционировать почти все сферы экономики. В Крыму, где нерабочие дни стартуют только 30 числа, оперативно ввели QR-коды и активно выстраивают блок-посты на въезде, информируют «Известия». Постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова регион также ушел на выходные с 25 октября. Эти меры должны помочь снизить темпы заболеваемости COVID-19.

«Есть надежда, что во второй половине ноября, максимум в начале декабря, начнется спад», — заявил старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук Александр Чепурнов.

Власти Республики Чувашия ранее объявили период нерабочих дней с 26 октября по 7 ноября в девяти муниципалитетах. Также с 26 октября ужесточат ограничения в Калининградской области.

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