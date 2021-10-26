Дефицит чипов вынуждает автомобильные корпорации сокращать производство машин

Москва, 26 октября. Дефицит полупроводников на рынке оказывает серьезное влияние на автомобилестроительную отрасль. Корпорации по всему миру вынуждены сокращать производство машин, что неизбежно влияет на их стоимость.

Французская компания Renault объявила о сокращении на 220 тысяч экземпляров. Причем выручка у корпорации уже снизилась на 13% в сравнении с предыдущим годом. Toyota сократила производство уже на 40% в сентябре этого года, в ноябре прогнозируется уменьшение на 15%, передают «Известия».

Volkswagen начал испытывать проблемы еще в феврале. Выпуск авто у этой компании сократился на 6,2%. «АвтоВАЗ» же снизил мощности уже в июне, что отразилось на продажах, которые упали вдвое.

Схожие проблемы наблюдаются у производителей по всему миру. К концу года общий объем невыпущенных авто может насчитывать около 9,5 миллиона машин. Потери в денежном объеме могут составить 210 миллиардов долларов.

Только лишь у Чехии потери насчитывают 8 миллиардов евро. Страна не смогла выпустить в текущем году более 250 тысяч автомобилей.