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Facebook начал блокировать пользователей за обыденные слова на арабском языке

  /   Обновлено: 26 октября 2021 00:31
Общество
Facebook начал блокировать пользователей за обыденные слова на арабском языке
pixabay.com

Вашингтон, 26 октября. Facebook испытывает недостаток в администраторах, которые могут различить контекст, характерный для разных языков. Это привело к проблемам у пользователей из Индии, Палестины и Сирии, а также стало причиной блокировок за использование некоторых обычных слов арабского языка.

Социальная сеть не имеет перечень запрещенных выражений на дари и пушту, на которых общается большинство афганцев. Правила Facebook и меню, в котором возможно пожаловаться на нарушения, не имеют перевода на эти языки.

Издание Associated Press сообщило, что администраторы и автоматические фильтры социальной сети не могут эффективно устанавливать нарушения правил Facebook в публикациях и комментариях на хинди и бенгальском языке. Из-за этого начали распространиться исламофобские выражения в Индии.

Некоторые сенаторы США недавно призвали контролировать работу Facebook. Сенаторов возмутили публикации социальной сети, которые содержат ложную информацию. Ресурс специально распространяет их для увеличения прибыли.

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Facebook социальная сеть арабский язык
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