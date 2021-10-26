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Российские банки запускают переводы денег за рубеж по номеру телефона в страны СНГ
Экономика
Российские банки запускают переводы денег за рубеж по номеру телефона в страны СНГ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 октября. Российские банки начинают запускать возможности перевода денежных средств по номеру мобильного телефона в страны СНГ.

Такую функцию ввели в конце октября в банке «Тинькофф». Переводы можно осуществить только в рублях. За одну операцию можно перевести не более 150 тыс. рублей, а в месяц — не более 1,5 млн. Клиенты могут отправлять деньги в отдельные банки Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом информируют «Известия».

МКБ и ДОМ.РФ готовятся запустить аналогичный функционал для пользователей. Ранее подобная функция была доступна только для клиентов «Сбера», которые могут выполнять денежные переводы в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан. Ожидается, что целевой аудиторией сервиса станут миллионы трудовых мигрантов по всей России, которые в основном делают такие переводы.

Ассоциация банков России предупредила кредитные организации от ухода клиентов к использованию услуг теневых финансовых организаций. Причиной этого может стать введение прямых запретов на выдачу определенных видов кредитов.

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