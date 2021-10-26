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Прирост мигрантов в России в 2021 году может стать рекордным за последние 25 лет
Экономика
Прирост мигрантов в России в 2021 году может стать рекордным за последние 25 лет
Невские Новости  /  Ольга Костромина

Москва, 26 октября. Правительство России увеличило вдвое прогноз по коэффициенту миграционного прироста за 2021 год. Согласно ему, показатель увеличился с 14,3 до 27,3.

Отмечается, что подобные данные станут рекордным за 25 лет: число мигрантов в России возрастет на 398 тысяч человек. Соответствующие расчеты передают «Известия», ссылаясь на Единый план по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

Согласно дальнейшим прогнозам, прирост в 2022 году составит 212 тысяч человек. В последующие два года — по 235 тысяч. Несмотря на подобный положительный баланс миграции, население в России продолжит сокращаться — к 2025 году количество граждан уменьшится на 1,6 миллиона человек, спрогнозировали в правительстве.

Однако некоторые эксперты в сфере демографии не согласны с подобными предположениями. Они считают, что число мигрантов за год не превысит 300 тысяч.

Россия всячески способствует приезду в страну трудовых мигрантов. Так, президент РФ Владимир Путин ранее выступил с инициативой о взаимодействии стран СНГ в этой сфере.

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миграция прирост иностранные рабочие
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