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Кампанию по улучшению репутации искусственного интеллекта запустят в России
Технологии
Кампанию по улучшению репутации искусственного интеллекта запустят в России
pixabay.com  /  geralt

Москва, 26 октября. В России придадут искусственному интеллекту «эмоциональный характер проводника справедливости для человека» в рамках компании по улучшению восприятия населения к технологии.

Информационную кампанию по повышению доверия к искусственному интеллекту в общества разработала АНО «Национальные приоритеты», сообщает со ссылкой на участников рынка и представителя организации РБК. В настоящее время технология ассоциируется со слежкой и вооружением, отмечают в издании.

Медиаплан кампании согласовала рабочая группа по направлению ИИ при АНО «Цифровая экономика», которая отвечает за реализацию программы «Искусственный интеллект». Кампания предполагает публикации в СМИ и создание тематических выпусков телепередачи «Просто наука» на канале СТС. Из бюджета федпроекта «Искусственный интеллект» на эти цели должны выделить 46,9 млн рублей.

Весной АНО «Национальные приоритеты» совместно с российской образовательной онлайн-платформой «Учи.ру» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» запустили проведение Всероссийского классного часа по формированию культуры здорового жизни «Будь здоров!». В организации отмечали, что классный час поможет ученикам узнать о принципах и правилах здорового образа жизни, покажет, как эти знания применять в повседневности.

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ии искусственный интеллект ано национальные приоритеты
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