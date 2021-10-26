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Армия
Минобороны России развернет новые системы связи в Таджикистане и Киргизии
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Минобороны России развернет новые системы связи в Таджикистане и Киргизии

  /   Обновлено: 26 октября 2021 00:29
Армия
Минобороны России развернет новые системы связи в Таджикистане и Киргизии
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 26 октября. Новые системы связи будут развернуты на 201-й военной базе в Таджикистане и авиабазе «Кант» в Киргизии. Соответствующее решение приняло Минобороны России. Об этом рассказал источник в военном ведомстве.

Новые системы появятся в Таджикистане и Киргизии для налаживания на территории Средней Азии безотказной и защищенной связи. Также это поможет в передаче цифровой информации, рассказал источник в интервью «Известиям».

По его словам, благодаря новой технике можно будет производить обмен данными даже с самыми отдаленными и труднодоступными районами Средней Азии. Специалисты отмечают, что такие системы позволят расширить возможности российских военных подразделений за рубежом.

До конца текущего год будет обновлена база в Таджикистане. Переоснащение «Канта» запланировано на следующий год, рассказал источник в Минобороны.

Ранее директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник заявил, что риски от размещения военных баз ВС США в Центральной Азии превысят любые выгоды.

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