Минобороны России развернет новые системы связи в Таджикистане и Киргизии

Москва, 26 октября. Новые системы связи будут развернуты на 201-й военной базе в Таджикистане и авиабазе «Кант» в Киргизии. Соответствующее решение приняло Минобороны России. Об этом рассказал источник в военном ведомстве.

Новые системы появятся в Таджикистане и Киргизии для налаживания на территории Средней Азии безотказной и защищенной связи. Также это поможет в передаче цифровой информации, рассказал источник в интервью «Известиям».

По его словам, благодаря новой технике можно будет производить обмен данными даже с самыми отдаленными и труднодоступными районами Средней Азии. Специалисты отмечают, что такие системы позволят расширить возможности российских военных подразделений за рубежом.

До конца текущего год будет обновлена база в Таджикистане. Переоснащение «Канта» запланировано на следующий год, рассказал источник в Минобороны.

Ранее директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник заявил, что риски от размещения военных баз ВС США в Центральной Азии превысят любые выгоды.