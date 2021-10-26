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Российские прокатчики переносят крупные премьеры фильмов из-за нерабочих дней

  /   Обновлено: 26 октября 2021 00:28
Общество
Российские прокатчики переносят крупные премьеры фильмов из-за нерабочих дней
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Москва, 26 октября. Эксперты оценили последствия переноса крупными прокатчиками кинопремьер на фоне введения в стране нерабочих дней.

Специалисты в беседе с «Известиями» отмечают, что даже временное закрытие залов может нанести бизнесу большой ущерб. Введение QR-кодов приведет к падению посещаемости в десять раз. На спасение индустрии потребуется время и поддержка государства, полагают они.

Прокатчики перенесли ключевые релизы сезона. Так, российский Disney перенес с 28 октября на 18 ноября рыцарскую драму «Последняя дуэль» Ридли Скотта, экшен «Вечные» с 4 ноября на 8-е, и комедию Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» с 11 на 18 ноября.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Для работников государственных предприятий на этот период сохраняется прежняя заработная плата.

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