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Российские моряки спасли захваченное пиратами судно в Гвинейском заливе
Общество
Российские моряки спасли захваченное пиратами судно в Гвинейском заливе
Невские Новости  /  Майя Котелова

Москва, 26 октября. Корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» получил сигнал бедствия от панамского контейнеровоза в Гвинейском заливе, после чего немедленно отправил кораблю на подмогу вертолет Ка-27ПС с морпехами, информирует Минобороны.

Контейнеровоз MSC Lucia, идущий под флагом Панамы передал, что его пытаются захватить вооруженные люди на «быстроходной лодке». Однако когда пираты увидели приближающихся россиян, то изо всех сил припустили к берегу, бросив добычу.

Это не первый за последние дни случай неудачной попытки незаконно разжиться корабельным грузом. Ранее командующий военно-морскими силами Армии Ирана Шахрам Иране сообщил, что в Аденском заливе была отражена атака пиратов на танкеры, принадлежащие Исламской Республике. Однако находящийся на борту кораблей спецназ своим огнем вынудив пиратов удалиться на безопасное расстояние, затем нападавшие покинули район.

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