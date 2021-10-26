Экс-помощник Буша оценил вероятность новой встречи Байдена и Путина

Вашингтон, 26 октября. Вторая встреча между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом может состояться в не столь далеком будущем. Соответствующим мнением поделился бывший помощник лидера США Джорджа Буша Томас Грэм.

По его словам, встреча Путина с Байденом может пройти и на саммите, который будет похож на женевский, и во время международных мероприятий. Экс-помощник Буша заявил, что президент США после встречи в Женеве предложил спустя полгода-год оценить выполнение договоренностей, к которым лидеры пришли на переговорах, передает РБК.

С той встречи прошло полгода, поэтому Путин и Байден могут поговорить друг с другом для обмена взглядами о проделанной работе, предположил Грэм. Он добавил, что лидеры России и США возможно обсудят и действия, направленные на улучшение отношений стран.

Путин недавно заявил, что актуальная модель капитализма не подходит для современного мира. Она порождает противоречия, которые не в состоянии разрешить.