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Экс-помощник Буша оценил вероятность новой встречи Байдена и Путина
Политика
Экс-помощник Буша оценил вероятность новой встречи Байдена и Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 26 октября. Вторая встреча между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом может состояться в не столь далеком будущем. Соответствующим мнением поделился бывший помощник лидера США Джорджа Буша Томас Грэм.

По его словам, встреча Путина с Байденом может пройти и на саммите, который будет похож на женевский, и во время международных мероприятий. Экс-помощник Буша заявил, что президент США после встречи в Женеве предложил спустя полгода-год оценить выполнение договоренностей, к которым лидеры пришли на переговорах, передает РБК.

С той встречи прошло полгода, поэтому Путин и Байден могут поговорить друг с другом для обмена взглядами о проделанной работе, предположил Грэм. Он добавил, что лидеры России и США возможно обсудят и действия, направленные на улучшение отношений стран.

Путин недавно заявил, что актуальная модель капитализма не подходит для современного мира. Она порождает противоречия, которые не в состоянии разрешить.

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