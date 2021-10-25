Максим Шугалей назвал закономерным переход власти в Судане к военным

Санкт-Петербург, 25 октября. Президент ФЗНЦ уверен, что действия военного совета будут направлены на благо суданского народа.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей считает неудивительными произошедшие в Судане события, где на протяжении нескольких последних месяцев росло недовольство граждан правительством Абдаллы Хамдока на фоне усугубляющегося социально-экономического кризиса.

Ученый отметил, что давно наблюдает за ситуацией в восточноафриканской стране, а ФЗНЦ недавно проводил там социологическое исследование. Полученные результаты показали, что 60% граждан больше не доверяют гражданскому кабмину и его решениям.

«Поэтому для меня неудивительно, что изменения, происходящие сейчас в стране, возглавили военные», — объяснил Шугалей.

Президент ФЗНЦ уверен, что военный совет направит все силы на благо страны и ее населения.

В понедельник в Судане произошел государственный переворот. Военные арестовали премьер-министра Абдаллу Хамдока и нескольких представителей переходного правительства. Этому предшествовала эскалация протестов населения. Суданцы массово бастовали на улицах столицы, требуя отставки переходных властей из-за провальной экономической и социальной политики кабмина.

Позже главнокомандующий армией генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан выступил в эфире национального телеканала и объяснил действия военнослужащих. Он объявил чрезвычайное положение в Судане, распустил Суверенный совет, гражданское правительство и «Комитет по демонтажу режима 30 июня 1989 и возвращению средств в государственную казну», уволил региональных губернаторов, а также приостановил действие семи статей проекта Конституционной декларации от 2019 года.