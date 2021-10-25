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Минфин сообщил о росте расходов на субсидирование льготной ипотеки
Экономика
Минфин сообщил о росте расходов на субсидирование льготной ипотеки
minfin.ru  /  Пресс-служба Министерства финансов РФ

Москва, 25 октября. Минфин России порекомендовал ограничиться существующими программами по льготной ипотеке, поскольку расходы государства на субсидирование растут из-за повышения ключевой ставки ЦБ.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе посвященного рынку недвижимости «круглого стола» в Госдуме напомнил, что ставка ЦБ с весны выросла на 2,5%. Это отразилось на расходах по субсидированию программ льготной ипотеки.

«С учетом последнего повышения мы, наверное, перевалим за 100 млрд рублей расходов на субсидирование только по трем нашим основным льготным программам», — сказал он.

Моисеев подчеркнул, что исходя из тезисов пятничного выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, дальнейшие шаги по повышению ставки не исключены. Замминистра отметил, что программы госстимулирования покупки жилья хорошо работают и дорого стоят государству. Он предложил «немножко затормозить с новыми идеями».

Ранее правительство решило направить дополнительно 14,5 млрд рублей на компенсации ипотечных платежей многодетным семьям. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что по решению президента правительство помогает многодетным полностью или частично погасить ипотеку.

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