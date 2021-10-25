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Нерабочие дни в Смоленской области введут с 28 октября вслед за другими регионами России

  /   Обновлено: 25 октября 2021 23:08
Общество
Нерабочие дни в Смоленской области введут с 28 октября вслед за другими регионами России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Смоленск, 25 октября. Правительство Смоленской области решило ввести нерабочие дни на территории региона в период с 28 октября по 7 ноября.

Магазины, рестораны, кафе, столовые и бары с 28 октября по 7 ноября не будут работать. Им разрешено осуществлять свою деятельность лишь навынос.

При этом сотрудники заведений должны пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. В ином случае им необходимо предоставить справку о том, что они переболели не больше шести месяцев назад или же иметь отрицательный результат ПЦР-теста.

Работать продолжат лишь продуктовые магазины и аптеки. Также с 28 закроются все организации, которые предоставляют бытовые услуги. Исключением являются автомобильные сервисы, обувные мастерские и места, где ремонтируют обувь, сантехнику и бытовую технику.

Нерабочие дни также недавно были объявлены на территории Калининградской области. Эти выходные также продлятся в течение периода с 28 октября по 7 ноября.

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