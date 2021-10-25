Путин наградил Бутмана орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени народного артиста РФ, саксофониста Игоря Бутмана.

Соответствующий указ Путина опубликован на портале нормативных правовых актов. В документе отмечено, что худрук Московского джазового оркестра под управлением И. Бутмана награжден за многолетнюю плодотворную деятельность и «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства».

Игорь Бутман родился 27 октября 1961 года, с 1999 года руководит Московским джазовым оркестром. Лауреат Государственной премии России (2004). Саксофонист записал альбомы Reflections, Falling Out, The Eternal Triangle и другие. Кроме того, музыкант является продюсером и арт-директором джазовых фестивалей Sochi Jazz Festival и «Триумф джаза».

Награды также получили глава Минстроя России Ирек Файзуллин и глава Хангаласского улуса Республики Саха в Якутии Григорий Лукин.