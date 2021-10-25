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Путин наградил главу якутского улуса Лукина медалью «За спасение погибавших»
Политика
Путин наградил главу якутского улуса Лукина медалью «За спасение погибавших»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 25 октября. Российский лидер Владимир Путин наградил четырех россиян медалью «За спасение погибавших». Среди них Лукин Григорий Дмитриевич — глава Хангаласского улуса Республики Саха в Якутии.

Путин наградил Лукина за смелость и решительность. Об этом сообщается в указе президента страны, опубликованном на портале официальных правовых актов.

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За спасение погибавших" Лукина Григория Дмитриевича — главу наслежной администрации муниципального образования "Тит-Арынский наслег" Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)», — сказано в документе.

Ранее Путин наградил тренера, спасшего отравившихся хлором детей в нижнеломовском бассейне. Женщина помогла 20 несовершеннолетним покинуть помещение, когда заметила признаки интоксикации у своих учеников.

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