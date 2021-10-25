Министр Ирек Файзуллин удостоен звания «Заслуженный строитель РФ»

Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин удостаивается почетного звания «Заслуженный строитель РФ». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ирек Файзуллин окончил Казанский инженерно-строительный институт в 1985 году. Свое призвание нашел в специальности «промышленное и гражданское строительство». До назначения на должность главы Минстроя в 2020 году работал инженером и руководителем различных организаций. В период с 2010 по 2020 годы руководил министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

Кроме того, указом президента был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени директор департамента строительства правительства РФ Максим Степанов. Президент страны отметил его вклад в реализацию инвестпроекта по строительству Центральной кольцевой автодороги. Также был награжден и Ильнур Дияров.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получил президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский. Среди его достижений — развитие отечественного транспортного машиностроения.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени был также награжден Александр Масляков. Президент отметил его вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу.