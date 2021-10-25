Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 23:21
23:08
Общество
Нерабочие дни в Смоленской области введут с 28 октября вслед за другими регионами России
23:03
Общество
Путин наградил Бутмана орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
23:00
Политика
Путин наградил главу якутского улуса Лукина медалью «За спасение погибавших»
22:59
Общество
Министр Ирек Файзуллин удостоен звания «Заслуженный строитель РФ»
22:56
Общество
Власти Калининградской области ввели нерабочие дни вслед за другими регионами России
22:55
Политика
Американские читатели Breibart поддержали высказывание Путина о смене пола у детей
22:34
Весь мир
ДРК охватила эпидемия наркомании
22:31
Весь мир
Жители эфиопского штата Афар получили гуманитарную помощь
22:28
Весь мир
Жозе Мария Невеш выиграл президентские выборы в Кабо-Верде
22:26
Весь мир
Центральноафриканские фермеры завершили первый механизированный сбор урожая
Все новости

Американские читатели Breibart поддержали высказывание Путина о смене пола у детей
Политика
Американские читатели Breibart поддержали высказывание Путина о смене пола у детей
Global Look Press  /  firo

Вашингтон, 25 октября. Американские читатели ресурса Breitbart поддержали слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что смена пола у детей является преступлением против человечности.

Один из читателей заявил, что это и является причиной ненависти Запада к России и Китаю, которые не принимают «извращенцев». Другой пользователь обрадовался, что Путин высказался по-взрослому.

После заявления российского лидера один из читателей портала спросил, есть ли вероятность получить убежище в России. Другой комментатор поинтересовался, можно ли выбрать президента России в лидеры американской Консервативной партии, пока она окончательно «не сломалась».

Еще один интернет-пользователь признался, что живет на территории России на протяжении 30 лет. По его словам, у него здесь больше свободы, чем было бы на Западе. Американские журналисты просто «демонизируют» российского лидера, так как он не приклоняет колени перед глобалистами и не делает вещи, которые ему диктуют.

Путин недавно сообщил, что у него отсутствует мобильный телефон. Он рассказал об этом во время пленарной сессии Восточного экономического форума, который проходил со 2 по 4 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Американские читатели Breibart поддержали высказывание Путина о смене пола у детей
дети путин сша
Комментировать