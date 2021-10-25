Американские читатели Breibart поддержали высказывание Путина о смене пола у детей

Вашингтон, 25 октября. Американские читатели ресурса Breitbart поддержали слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что смена пола у детей является преступлением против человечности.

Один из читателей заявил, что это и является причиной ненависти Запада к России и Китаю, которые не принимают «извращенцев». Другой пользователь обрадовался, что Путин высказался по-взрослому.

После заявления российского лидера один из читателей портала спросил, есть ли вероятность получить убежище в России. Другой комментатор поинтересовался, можно ли выбрать президента России в лидеры американской Консервативной партии, пока она окончательно «не сломалась».

Еще один интернет-пользователь признался, что живет на территории России на протяжении 30 лет. По его словам, у него здесь больше свободы, чем было бы на Западе. Американские журналисты просто «демонизируют» российского лидера, так как он не приклоняет колени перед глобалистами и не делает вещи, которые ему диктуют.

Путин недавно сообщил, что у него отсутствует мобильный телефон. Он рассказал об этом во время пленарной сессии Восточного экономического форума, который проходил со 2 по 4 сентября.