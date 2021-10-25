ДРК охватила эпидемия наркомании

Киншаса, 25 октября. Жители демократической Республики Конго стали жертвой нового наркотика. Вещество вводит людей в состояние транса на пару часов.

Препарат изготавливают из каталитических нейтрализаторов. Несколько месяцев назад владельцы автомастерских начали жаловаться на массовую кражу этих деталей.

Сейчас все улицы заполнены «живыми мертвецами»: люди бесцельно бродят по столице ДРК, не обращая внимания на окружающих, и часами без движения стоят в наркотическом трансе.

«Как только молодые люди употребляют это, они становятся похожими на зомби. Наступает бессознательное состояние, меняется походка, они спят стоя, начинают чесать руки. Меняется и выражение лиц, иногда они плачут, а иногда смеются без видимой причины. Пользователи «бомбера» ведут себя странно, они забывают о чистоте, поэтому много пачкаются. Они больше не хотят есть, они спят почти весь день и где угодно», — рассказал профессор-токсиколог Ндело Ли Панзу.

Масштаб проблемы привлек внимание президента республики Феликса Чисекеди, который призвал сограждан проявить ответственность и отказаться от употребления отравы.

Ранее правительство Нигерии отвергло предложение легализовать марихуану. Власти считают, что запрещенные вещества являются виновниками раздоров, грабежей и конфликтов.