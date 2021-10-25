Жители эфиопского штата Афар получили гуманитарную помощь

Аддис-Абеба, 25 октября. Всемирная продовольственная программа (ВПП) отправила 29 фур с гуманитарным грузом в эфиопский штат Афар.
29 WFP trucks have just arrived safely in #Berhale, Afar region, full of cereal which will be delivered to Afari communities this week ????— WFP_Ethiopia (@WFP_Ethiopia) October 24, 2021
WFP plans to reach 534,000 people in Afar and is doing everything it can to get life-saving food to communities most in need across Ethiopia pic.twitter.com/MdETXpvNZq
Руководство ВПП рассчитывает помочь 534 000 пострадавшим от конфликта на севере страны. Первая автоколонна доставила в провинцию зерно. Следующим рейсом организация планирует передать людям продукты питания и предметы первой необходимости.
Важно отметить, что это первая успешная транспортировка гуманитарной помощи в пострадавшую префектуру. Ранее грузовой самолет Организации Объединенных Наций не смог приземлиться в городе Мекелле.
Согласно сообщениям местных изданий, судно ушло с посадочной глиссады и изменило курс на аэропорт Аддис-Абебы. Это решение пилот принял после сообщений диспетчеров об авиаударах национальных военно-воздушных сил.
Однако глава по связям с общественностью правительства Легессе Тулу опроверг эти данные. Он заявил, что бомбардировщики не совершали обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Мекелле.