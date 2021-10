Жители эфиопского штата Афар получили гуманитарную помощь

Аддис-Абеба, 25 октября. Всемирная продовольственная программа (ВПП) отправила 29 фур с гуманитарным грузом в эфиопский штат Афар.

29 WFP trucks have just arrived safely in #Berhale, Afar region, full of cereal which will be delivered to Afari communities this week ????



WFP plans to reach 534,000 people in Afar and is doing everything it can to get life-saving food to communities most in need across Ethiopia pic.twitter.com/MdETXpvNZq