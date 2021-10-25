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Жители эфиопского штата Афар получили гуманитарную помощь
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Жители эфиопского штата Афар получили гуманитарную помощь
wikipedia.org  /  MSGT Robert Hargreaves Jr., USAF / Public Domain

Аддис-Абеба, 25 октября. Всемирная продовольственная программа (ВПП) отправила 29 фур с гуманитарным грузом в эфиопский штат Афар.

Руководство ВПП рассчитывает помочь 534 000 пострадавшим от конфликта на севере страны. Первая автоколонна доставила в провинцию зерно. Следующим рейсом организация планирует передать людям продукты питания и предметы первой необходимости.

Важно отметить, что это первая успешная транспортировка гуманитарной помощи в пострадавшую префектуру. Ранее грузовой самолет Организации Объединенных Наций не смог приземлиться в городе Мекелле.

Согласно сообщениям местных изданий, судно ушло с посадочной глиссады и изменило курс на аэропорт Аддис-Абебы. Это решение пилот принял после сообщений диспетчеров об авиаударах национальных военно-воздушных сил.

Однако глава по связям с общественностью правительства Легессе Тулу опроверг эти данные. Он заявил, что бомбардировщики не совершали обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Мекелле.

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африка эфиопия
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