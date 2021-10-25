Жители эфиопского штата Афар получили гуманитарную помощь

Аддис-Абеба, 25 октября. Всемирная продовольственная программа (ВПП) отправила 29 фур с гуманитарным грузом в эфиопский штат Афар.

29 WFP trucks have just arrived safely in #Berhale, Afar region, full of cereal which will be delivered to Afari communities this week ????



WFP plans to reach 534,000 people in Afar and is doing everything it can to get life-saving food to communities most in need across Ethiopia pic.twitter.com/MdETXpvNZq — WFP_Ethiopia (@WFP_Ethiopia) October 24, 2021

Руководство ВПП рассчитывает помочь 534 000 пострадавшим от конфликта на севере страны. Первая автоколонна доставила в провинцию зерно. Следующим рейсом организация планирует передать людям продукты питания и предметы первой необходимости.

Важно отметить, что это первая успешная транспортировка гуманитарной помощи в пострадавшую префектуру. Ранее грузовой самолет Организации Объединенных Наций не смог приземлиться в городе Мекелле.

Согласно сообщениям местных изданий, судно ушло с посадочной глиссады и изменило курс на аэропорт Аддис-Абебы. Это решение пилот принял после сообщений диспетчеров об авиаударах национальных военно-воздушных сил.

Однако глава по связям с общественностью правительства Легессе Тулу опроверг эти данные. Он заявил, что бомбардировщики не совершали обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Мекелле.