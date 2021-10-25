Жозе Мария Невеш выиграл президентские выборы в Кабо-Верде

Прая, 25 октября. Бывший премьер-министр Кабо-Верде Жозе Мария Невеш победил на выборах главы республики. Министерство иностранных дел России поздравило нового лидера с назначением на пост.

«В Москве приветствуют успешное проведение президентских выборов в Кабо-Верде, ставших важным этапом в продвижении кабовердианского общества по пути стабильного и демократического развития. Настроены на дальнейшее укрепление традиционно дружественных связей между Россией и Кабо-Верде в различных областях в интересах народов обоих государств», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Новый президент занимал должность главы правительства последние пять лет. Он представлял «Африканскую партию независимости Кабо-Верде» (ПАИКВ), которая в 90-х годах была единственной политической силой страны.

Ранее сотрудник российского посольства сообщил, что выборы главы республики прошли без нарушений: