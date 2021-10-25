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Супруга Болдуина поддержала мужа после трагедии на съемочной площадке
Общество
Супруга Болдуина поддержала мужа после трагедии на съемочной площадке
Global Look Press  /  AUG

Лос-Анджелес, 25 октября. Жена актера Алека Болдуина рассказала, что поддерживает супруга поле того, как он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза на съемочной площадке фильма «Ржавчина».

Хилариа Болдуин призналась, что шокирована случившимся и поддерживает своего мужа после трагедии. Об этом она написала в Instagram.

«Мое сердце с Галиной, с ее мужем, сыном, их семьей и любимыми. И с моим Алеком. Нет таких слов, которыми можно описать шок и боль в сердце от такой трагической случайности. Сердце разбито», — написала супруга актера.

Ранее в США стали известны новые детали происходившего на площадке перед трагедией. Оказалось, что пистолет, из которого был произведен смертельный выстрел, использовался съемочной группой в перерывах. Некоторые из членов команды использовали боевые патроны для стрельбы по мишеням.

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