Банги, 25 октября. Министр экономики, планирования и международного сотрудничества Центральноафриканской Республики Феликс Молуа посетил первый механизированный сбор урожая в селе Лея.

Технологию опробовали на кукурузных полях. Основной частью процесса занимались фермеры из кооперативов «Ндое» и «Коллекционеры». Депутаты, наблюдавшие за работой автоматических установок, высоко оценили эффективность комплекса.

«Мы должны извлечь уроки из успеха Леи и распространить эту практику по всей Центральноафриканской Республике. Это положит конец голоду», — заявил Молуа.

Ранее министр сельского хозяйства ЦАР Эрик Бенам Рекосс-Камо встретился с депутатами провинции Лобай. Политики обсудили восстановление кофейных плантаций в Пойнт-Мор.

Чиновники обратились к Рекосс-Камо с просьбой оказать поддержку прибыльной индустрии, пострадавшей в ходе вооруженного конфликта: