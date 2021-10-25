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Центральноафриканские фермеры завершили первый механизированный сбор урожая
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Центральноафриканские фермеры завершили первый механизированный сбор урожая
Весь мир
Центральноафриканские фермеры завершили первый механизированный сбор урожая
pxhere.com  / 

Банги, 25 октября. Министр экономики, планирования и международного сотрудничества Центральноафриканской Республики Феликс Молуа посетил первый механизированный сбор урожая в селе Лея.

Технологию опробовали на кукурузных полях. Основной частью процесса занимались фермеры из кооперативов «Ндое» и «Коллекционеры». Депутаты, наблюдавшие за работой автоматических установок, высоко оценили эффективность комплекса.

«Мы должны извлечь уроки из успеха Леи и распространить эту практику по всей Центральноафриканской Республике. Это положит конец голоду», — заявил Молуа.

Ранее министр сельского хозяйства ЦАР Эрик Бенам Рекосс-Камо встретился с депутатами провинции Лобай. Политики обсудили восстановление кофейных плантаций в Пойнт-Мор.

Чиновники обратились к Рекосс-Камо с просьбой оказать поддержку прибыльной индустрии, пострадавшей в ходе вооруженного конфликта:

«Провинция Лобай прославилась выращиванием и обработкой кофейных зерен. Мы хотим возродить эту культуру. Она пережила сильный спад из-за кризиса безопасности».

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