Посол МИД России Озеров: для освоения африканского рынка необходим комплексный подход

Москва, 25 октября. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Олег Озеров выступил на международном форуме «Россия — Африка: что дальше?». Дипломат рассказал участникам мероприятия, как отечественным бизнесменам выйти на рынок Черного континента.

«В африканские страны надо заходить, во-первых, при государственной поддержке, во-вторых, при понимании того, что во многих странах Африки ждут комплексного подхода, ждут строительства объектов «под ключ». А построить это одной компании не под силу», — объяснил Озеров.

Некоторые объекты, кроме основного комплекса, требуют возведения дополнительных сооружений, заявил политик. В связи с особенностями материка необходима прокладка дорог, переобучение специалистов и организация логистических процессов:

«Это комплексные задачи, и они силами одной компании не решаются. Они решаются гораздо проще, когда предприятия сгруппированы в определенный консорциум, даже неформальный, группу компаний, которые заинтересованы в заходе в ту или иную «африканскую страну».

Ранее Россия и Франция обсудили кризис безопасности Мали. Представители стран уделили повышенное внимание теме стабилизации обстановки в африканском государстве.