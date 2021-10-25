Сомалийская мелодрама получила приз на кинофестивале FESPACO

Могадишо, 25 октября. Фильм «The Gravedigger's Wife» (Жена могильщика) сомалийского производства заработал награду на престижном панафриканском кинофестивале FASPACO в Буркина-Фасо.

Лента рассказывает историю сотрудника похоронного бюро, который пытается заработать деньги на лечение жены. Создатель мелодрамы снимал картину более десяти лет. Также «Жена могильщика» стал первой заявкой Сомали на премию «Оскар» в разделе «Лучший международный художественный фильм».

Второе место заняла кинолента «Freda», созданная режиссером из Гаити, третье — тунисская драма «Tale of Love and Desire» (Сказка о любви и желании).

Крупнейший африканский фестиваль проходит каждый нечетный год с 1969 года. Очередное мероприятие перенесли с весны на осень из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее молодежь Эфиопии сняла клип о конфликте на севере страны. В качестве декораций юноши использовали военную технику, захваченную сепаратистами из Силы обороны Тыграя у национальных войск.