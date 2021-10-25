Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 23:20
23:08
Общество
Нерабочие дни в Смоленской области введут с 28 октября вслед за другими регионами России
23:03
Общество
Путин наградил Бутмана орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
23:00
Политика
Путин наградил главу якутского улуса Лукина медалью «За спасение погибавших»
22:59
Общество
Министр Ирек Файзуллин удостоен звания «Заслуженный строитель РФ»
22:56
Общество
Власти Калининградской области ввели нерабочие дни вслед за другими регионами России
22:55
Политика
Американские читатели Breibart поддержали высказывание Путина о смене пола у детей
22:34
Весь мир
ДРК охватила эпидемия наркомании
22:31
Весь мир
Жители эфиопского штата Афар получили гуманитарную помощь
22:28
Весь мир
Жозе Мария Невеш выиграл президентские выборы в Кабо-Верде
22:26
Весь мир
Центральноафриканские фермеры завершили первый механизированный сбор урожая
Все новости

Сомалийская мелодрама получила приз на кинофестивале FESPACO
Весь мир
Сомалийская мелодрама получила приз на кинофестивале FESPACO
freepik.com  /  natanaelginting

Могадишо, 25 октября. Фильм «The Gravedigger's Wife» (Жена могильщика) сомалийского производства заработал награду на престижном панафриканском кинофестивале FASPACO в Буркина-Фасо.

Лента рассказывает историю сотрудника похоронного бюро, который пытается заработать деньги на лечение жены. Создатель мелодрамы снимал картину более десяти лет. Также «Жена могильщика» стал первой заявкой Сомали на премию «Оскар» в разделе «Лучший международный художественный фильм».

Второе место заняла кинолента «Freda», созданная режиссером из Гаити, третье — тунисская драма «Tale of Love and Desire» (Сказка о любви и желании).

Крупнейший африканский фестиваль проходит каждый нечетный год с 1969 года. Очередное мероприятие перенесли с весны на осень из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее молодежь Эфиопии сняла клип о конфликте на севере страны. В качестве декораций юноши использовали военную технику, захваченную сепаратистами из Силы обороны Тыграя у национальных войск.

 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Сомалийская мелодрама получила приз на кинофестивале FESPACO
африка сомали
Комментировать