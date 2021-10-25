Лидер Гвинеи-Бисау посетит саммит «Россия — Африка 2022»

Бисау, 25 октября. Глава внешнеполитического ведомства Гвинеи-Бисау Сузи Карла Барбоза сообщила, что президент республики примет участие в следующем саммите «Россия — Африка». Об этом чиновник рассказала в ходе дипломатических переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Подтверждаю, что его превосходительство Умару Сисоку Эмбало будет присутствовать на втором саммите «Россия — Африка». Россия — очень важный партнер, о котором мы никогда не забудем. Также мы помним все ваши инициативы. Я убеждена, что Гвинея-Бисау будет представлена на самом высоком уровне», — заявила Барбоза.

Первый саммит прошел в Сочи под сопредседательством лидеров России и Египта. В событии поучаствовали все 54 страны Черного континента.

Ранее Москва и Аддис-Абеба обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества в сфере высоких технологий и инноваций. Представители стран обменялись мнениями о реализации нескольких научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов.