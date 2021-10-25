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Власти ЦАР к 2025 году проведут энергосеть в удаленные районы республики
Весь мир
Власти ЦАР к 2025 году проведут энергосеть в удаленные районы республики
gov-murman.ru  / 

Банги, 25 октября. Представитель министра энергетики и водных ресурсов Центральноафриканской Республики Руфин Бенан Бельтонгу провел церемонию, посвященную Всемирному дню устойчивой энергетики.

Главной целью мероприятия стало обсуждение разработки и строительства возобновляемых источников электричества. Политик объяснил, что власти рассчитывают к 2025 году обеспечить светом все пригородные и сельские районы ЦАР.

«Правительство провело несколько важных реформ в данной сфере, и добилось впечатляющих результатов. Государственный аппарат в сотрудничестве со многими организациями рассмотрел возможность интегрировать в текущую сеть дополнительное оборудование. Все это станет одним большим энергетическим комплексом Центральноафриканской Республики», — рассказал Бельтонгу.

Ранее власти ЦАР совместно с компанией SODECA запустили проект по прокладке 4600 сетей питьевой воды.

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