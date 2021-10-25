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США приостановили финансовую поддержку Судана после переворота в Хартуме
Политика
США приостановили финансовую поддержку Судана после переворота в Хартуме
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 25 октября. Соединенные Штаты заморозили всю финансовую поддержку Судану из-за переворота в Хартуме. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга.

По словам Прайса, США ставят на паузу оказание помощи экономике Судана в размере 700 млн долларов в свете происходящих в стране событий. Он отметил, что данные средства направлялись для поддержки демократических изменений в восточноафриканской стране.

Ранее в Судане ввели чрезвычайное положение. Об этом объявил главнокомандующий Вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан. Также в стране были распущены Суверенный совет и Совет министров.

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