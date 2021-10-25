Критики высоко оценили сценарий игры «Стражи галактики»

Лос-Анджелес, 25 октября. Появились первые отзывы на игру по фильмам «Стражи галактики» студии Marvel. Критики остались в восторге от геймплея и сценария, средняя оценка игры превысила 81 балл на сайте Metacritic.

Видеоигра Marvel’s Guardians of the Galaxy готовится к релизу 26 октября, однако в Сети уже стади доступны реакции обозревателей. Многие критики отметили, что «Стражи галактики» напоминают Uncharted. Кроме того, автор портала DualShockers заявил, что именно такой должна была стать игра «Мстители» от студии Square Enix.

Игроки обратили внимание на проработанный мир карты игры, а также по достоинству оценили сочетание тактической игры и hack and slash. Особенных похвал удостоился сценарий и прописанные диалоги. Тем не менее пользователи обнаружили некоторые баги.

В то время, как игра «Стражи галактики» сохранила дату релиза, киноподразделение студии Marvel столкнулось с необходимостью массовых переносов премьер. Так, крупные проекты следующего года были отодвинуты из-за производственных неурядиц.