Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 23:20
23:08
Общество
Нерабочие дни в Смоленской области введут с 28 октября вслед за другими регионами России
23:03
Общество
Путин наградил Бутмана орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
23:00
Политика
Путин наградил главу якутского улуса Лукина медалью «За спасение погибавших»
22:59
Общество
Министр Ирек Файзуллин удостоен звания «Заслуженный строитель РФ»
22:56
Общество
Власти Калининградской области ввели нерабочие дни вслед за другими регионами России
22:55
Политика
Американские читатели Breibart поддержали высказывание Путина о смене пола у детей
22:34
Весь мир
ДРК охватила эпидемия наркомании
22:31
Весь мир
Жители эфиопского штата Афар получили гуманитарную помощь
22:28
Весь мир
Жозе Мария Невеш выиграл президентские выборы в Кабо-Верде
22:26
Весь мир
Центральноафриканские фермеры завершили первый механизированный сбор урожая
Все новости

Диаспора ЦАР во Франции пожертвовала медицинские халаты для госпиталя Банги
Весь мир
Диаспора ЦАР во Франции пожертвовала медицинские халаты для госпиталя Банги
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 25 октября. Центральноафриканская диаспора во Франции пожертвовала 1200 медицинских халатов для персонала госпиталя в столице ЦАР. Общая стоимость вещей составила 39 миллионов франков КФА.

«После череды кризисов больничная среда переживает тяжелые времена и ей необходима помощь. В связи с этим мы мобилизовали наши силы во Франции, чтобы поддержать врачей. Ранее мы передали детям погибших в бою солдат школьные комплекты.

В будущем мы организуем не один сбор, потому что у нас есть возможность удовлетворить неотложные потребности наших сограждан», — рассказала Марселина Ндасирра, президент «Первой центральноафриканской ассоциации».

Директор Университетской больницы в Банги Абель Ассай поблагодарил активистов. Он призвал другие организации следовать их примеру, так как медицинские учреждения нуждаются в оборудовании и приборах:

«Пожертвования очень важны для нас. Добросовестные сограждане и компании должны сделать то же самое, чтобы спасти сектор здравоохранения Центральноафриканской Республики».

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Диаспора ЦАР во Франции пожертвовала медицинские халаты для госпиталя Банги
африка цар
Комментировать