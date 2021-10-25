Диаспора ЦАР во Франции пожертвовала медицинские халаты для госпиталя Банги

Банги, 25 октября. Центральноафриканская диаспора во Франции пожертвовала 1200 медицинских халатов для персонала госпиталя в столице ЦАР. Общая стоимость вещей составила 39 миллионов франков КФА.
«После череды кризисов больничная среда переживает тяжелые времена и ей необходима помощь. В связи с этим мы мобилизовали наши силы во Франции, чтобы поддержать врачей. Ранее мы передали детям погибших в бою солдат школьные комплекты.
В будущем мы организуем не один сбор, потому что у нас есть возможность удовлетворить неотложные потребности наших сограждан», — рассказала Марселина Ндасирра, президент «Первой центральноафриканской ассоциации».
Директор Университетской больницы в Банги Абель Ассай поблагодарил активистов. Он призвал другие организации следовать их примеру, так как медицинские учреждения нуждаются в оборудовании и приборах:
«Пожертвования очень важны для нас. Добросовестные сограждане и компании должны сделать то же самое, чтобы спасти сектор здравоохранения Центральноафриканской Республики».