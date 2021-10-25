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Депутат Певцов назвал мерзостью слова Моргенштерна про парад Победы
Общество
Депутат Певцов назвал мерзостью слова Моргенштерна про парад Победы
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 25 октября. Депутат Госдумы Дмитрий Певцов резко осудил рэпера Моргенштерна в ответ на критику празднования Дня Победы. Член партии «Единая Россия» Юрий Швыткин также прокомментировал высказывание звезды.

Рэпер Моргенштерн затронул тему Дня Победы в интервью телеведущей Ксении Собчак. Артист отметил, что с недоумением воспринимает гордость россиян торжественным поводом спустя 76 лет. Музыкант также отметил, что ежегодно государство выделяет миллионы на организацию парадов.

Острые высказывания рэпера не оценили в Госдуме. Депутат и представитель фракции «Новые люди» Дмитрий Певцов жестко отреагировал на критику со стороны Моргенштерна.

«Это мерзость, вот и все. Убожество и мерзость, больше даже добавить в сущности нечего», — заявил депутат.

Моргенштерн не нашел поддержки и со стороны члена партии «Единая Россия» Юрия Швыткина. Собеседник осудил рэпера в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я осуждаю подобного рода заявления. Победа в Великой Отечественной войне — это великая победа, которая освободила от фашистского ига все мировое сообщество», — отметил политик.

Моргенштерн также обсудил свою популярность в интервью Собчак. Артист признался, что не больше не мечтает стать звездой.

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