Сын Дональда Трампа пытается нажиться на смерти застреленной Болдуином оператора

Вашингтон, 25 октября. Бизнесмен Дональд Трамп — младший открыл продажу футболок с надписями, которые отсылают к трагедии с участием актера Алека Болдуина и оператора Галины Хатчинс.

Инцидент на съемках вестерна «Ржавчина» потряс представителей киносообщества из-за случайного убийства оператора Галины Хатчинс — она умерла от пули в реквизитном оружии Алека Болдуина. Вскоре сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший решил использовать трагедию в ироничном ключе и попытался монетизировать происшествие с помощью продажи футболок. На каждую из них нанесена надпись «Оружие не убивает людей, Алек Болдуин убивает людей». Каждая футболка продается за 27,99 доллара. Об этом сообщает The Insider1.

Вероятно, таким образом Трамп-младший попытался высказаться в поддержку закона о свободном владении оружия. Кроме того, сын экс-президента опубликовал пост в аккаунте, где продемонстрировал фейковое фото Болдуина, на котором актер сам одет в одну из таких футболок.

На этом фоне в Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с Галиной Хатчинс. Алек Болдуин посетил закрытое мероприятие, где простился с кинооператором, передает «Вечерняя Москва».

Актер также встретился с семьей погибшей. Представители прессы заметили Болдуина во время беседы с мужем и сыном оператора.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.