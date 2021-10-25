Моргенштерн восхитился умением Давы использовать ориентацию ради продвижения карьеры

Москва, 25 октября. Скандально известный рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн высказался о своем отношении к шоумену Давиду Манукяну. Музыкант восхищается умением коллеги зарабатывать популярность.

Артист восхищается бывшим возлюбленным ведущей Ольги Бузовой. Он отметил, что Дава умеет идти наперекор своим принципам ради личной выгоды, как мало кто умеет. Особенно Моргенштерна поразила поездка блогера в Казань после страшной трагедии в одной из школ города.

«Для меня Дава — человек, который дарит мне бурю эмоций, очень люблю его как персонажа. Ну что вспомнить? Дава меня удивил, когда поехал возложить цветы жертвам стрельбы в школе Казани, а сам... взял под это дело таргетированную рекламу в Instagram», — подчеркнул Валеев в интервью телеведущей Ксении Собчак для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Подобное поведение во время трагедии искренне удивило рэпера, однако он считает, что Манукян делает такие вещи неосознанно, поскольку довольно сильно нуждается в популярности. Он отметил, что Дава единственный в российском шоу-бизнесе, кто использует для славы свою сексуальную ориентацию.

Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

«Давид — первый человек, который в целях карьеры использовал ориентацию. Это круто! Я его уважаю», — отметил 23-летний артист.

В интервью Собчак музыкант также рассказал о своем отношении к популярности. Моргенштерн признался, что раньше его обижало, что никто не понимал его «гения», однако спустя время он перестал об этом заботиться. Ранее Моргенштерн проходил по делу о пропаганде наркотиков в клипах и был приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей.