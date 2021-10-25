Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 21:52
21:50
Общество
Сын Дональда Трампа пытается нажиться на смерти застреленной Болдуином оператора
21:40
Шоу-бизнес
Наташа стала наша: ФАН собрал топ-10 звездных иностранцев с паспортом РФ
21:39
Шоу-бизнес
Моргенштерн восхитился умением Давы использовать ориентацию ради продвижения карьеры
21:30
Общество
Эдгар Райт и Дени Вильнев хотят снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
21:26
Общество
Волк из «Ну, погоди!» откажется от курения и станет моложе в перезапуске
21:23
Экономика
Аналитики «Экономики сегодня» заявили об укреплении рубля на фоне дорогой нефти
21:22
Общество
Депутат Бессараб дала совет оскорбившему память о Победе Моргенштерну
21:17
Происшествия
Четыре человека находятся в реанимации после взрыва газа в Набережных Челнах
21:10
Общество
Кафе и спортзалы Крыма частично опустели на фоне введения новых ограничений из-за COVID-19
21:00
Видео
«Точка на карте». Псков
Все новости

Моргенштерн восхитился умением Давы использовать ориентацию ради продвижения карьеры

  /   Обновлено: 25 октября 2021 21:39
Шоу-бизнес
Моргенштерн восхитился умением Давы использовать ориентацию ради продвижения карьеры
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 25 октября. Скандально известный рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн высказался о своем отношении к шоумену Давиду Манукяну. Музыкант восхищается умением коллеги зарабатывать популярность.

Артист восхищается бывшим возлюбленным ведущей Ольги Бузовой. Он отметил, что Дава умеет идти наперекор своим принципам ради личной выгоды, как мало кто умеет. Особенно Моргенштерна поразила поездка блогера в Казань после страшной трагедии в одной из школ города.

«Для меня Дава — человек, который дарит мне бурю эмоций, очень люблю его как персонажа. Ну что вспомнить? Дава меня удивил, когда поехал возложить цветы жертвам стрельбы в школе Казани, а сам... взял под это дело таргетированную рекламу в Instagram», — подчеркнул Валеев в интервью телеведущей Ксении Собчак для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Подобное поведение во время трагедии искренне удивило рэпера, однако он считает, что Манукян делает такие вещи неосознанно, поскольку довольно сильно нуждается в популярности. Он отметил, что Дава единственный в российском шоу-бизнесе, кто использует для славы свою сексуальную ориентацию.

Моргенштерн восхитился умением Давы использовать ориентацию ради продвижения карьеры
Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

«Давид — первый человек, который в целях карьеры использовал ориентацию. Это круто! Я его уважаю», — отметил 23-летний артист.

В интервью Собчак музыкант также рассказал о своем отношении к популярности. Моргенштерн признался, что раньше его обижало, что никто не понимал его «гения», однако спустя время он перестал об этом заботиться. Ранее Моргенштерн проходил по делу о пропаганде наркотиков в клипах и был приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Моргенштерн восхитился умением Давы использовать ориентацию ради продвижения карьеры
моргенштерн дава осторожно, собчак!
Комментировать