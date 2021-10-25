Эдгар Райт и Дени Вильнев хотят снимать новый фильм о Джеймсе Бонде

Лос-Анджелес, 25 октября. Голливудские режиссеры Дени Вильнев и Эдгар Райт выразили желание снять новый фильм про суперагента Джеймса Бонда.

Вильнев, подаривший миру такие блокбастеры, как «Дюна», «Прибытие» и «Бегущий по лезвию: 2049», проявил интерес к франшизе. Кроме того, он подчеркнул, что актер Дэниэл Крэйг является его любимым агентом 007 за долгую историю персонажа.

Эдгар Райт также высказался о возможном продолжении фильмов о приключениях агента 007. По его мнению, перезапуск блокбастера должен быть не таким жестким по атмосфере. По словам режиссера, концепцию бондианы необходимо менять, чем он с удовольствием бы занялся.

«Я имею в виду, у меня есть мнение о Бонде, и если они когда-нибудь меня спросят, я с радостью с ними поделюсь. Следующий актер, который станет Бондом, не должен быть Дэниэлом Крэйгом Вторым», — выразил мнение создатель фильмов «Зомби по имени Шон» и «Скотт Пилигрим против всех» в эфире подкаста Happy Sad Confused.

Кинематографист подчеркнул, что к франшизе об агенте 007 можно подойти с юмором. Он признался, что ему ближе именно такой жанр — что-то среднее между боевиком и комедией.