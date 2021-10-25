Волк из «Ну, погоди!» откажется от курения и станет моложе в перезапуске

Москва, 25 октября. Студия «Союзмультфильм» готовится к премьере перезапуска культового мультсериала «Ну, погоди!». Создатели рассказали об адаптации персонажа Волка для нового поколения зрителей.

Ремейк знаменитого мультсериала «Ну, погоди!», по предварительным планам студии «Союзмультфильм», может выйти на экраны уже в декабре. Зрителей ждет новый формат привычной истории и любимые персонажи в обновленной интерпретации. Так, Волк останется хулиганом, но откажется от курения и станет моложе, а Заяц останется положительным персонажем, но прибавит в возрасте. Об этом рассказали представители пресс-службы в беседе с радио «Говорит Москва».

«Задача перезапуска «Ну, погоди!» — найти те же типажи в современных реалиях. Это вопрос не только про курение, а про то, как они выглядят, какого они возраста. В новом «Ну, погоди!» Волк стал немного помладше, заяц наоборот стал старше. Суть их образов осталась той же: по-прежнему Волк гоняется за Зайцем, по-прежнему они попадают в комичные ситуации», — поделились представители пресс-службы.

Сотрудники студии отметили, что решились на изменения героев благодаря новому духу времени. Кроме того, демонстрация употребления табачных изделий больше невозможна в детском контенте.

Ранее артист Геннадий Хазанов отреагировал на новость о ребуте мультсериала «Ну, погоди!». Комик горячо поддержал идею кинематографистов.